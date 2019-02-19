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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

57 dakika önce

Muş'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

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Muş'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Muş'ta, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Muş: Feyat Asya (Cumhur İttifakı)

Varto: Mehmet Lütfi Turgut


Hasköy: Hikmet Karayel


Korkut: Sami Pekbay


Bulanık: Cahit Aral


Malazgirt: Cengiz Altın

Cumhuriyet Halk Partisi

Muş: Tansu Saraç


Varto: Nazim Aykal


Hasköy: Nedret Paçal


Korkut: Atif Demirtaş


Bulanık: Yavuz Kızılkale


Malazgirt: Ahmet Kenan Türker

Halkların Demokratik Partisi

Muş: Sırrı Sakık


Varto: Gıyasettin Aydemir


Hasköy: Ersin Hergül


Korkut: Maşallah Çakır


Bulanık: Adnan Topçu


Malazgirt: Erdal Çakar- İYİ Parti


Muş: Erkan Çelikoğlu


Hasköy: Çetin Elçin


Bulanık: Faruk Çebi


Saadet Partisi

Muş: Sadık Aydın


Hasköy: Güven Baykal


Bulanık: Cemil Bostancı


Korkut: Rıdvan Boz


Malazgirt: Nihat Taşer


Varto: Mehmet Hadi Ercan- Demokrat Parti


Hasköy : Ersin Matpan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Muş, Politika
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