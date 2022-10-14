Tasarımı hayran bırakıyor: 2023 BMW M2 kanlı canlı görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tasarımı hayran bırakıyor: 2023 BMW M2 kanlı canlı görüntülendi

14.10.2022 12:41
Tasarımı hayran bırakıyor: 2023 BMW M2 kanlı canlı görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri paylaşılan G87 kasa koduna sahip 2023 BMW M2 fotoğrafı paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve G87 kasa koduna sahip olan 2023 BMW M2, otoyolda görüntülendi. Sadece içten yanmalı motora sahip son M modeli olduğu tahmin edilen G97 M2, tasarımıyla otomobil tutkunlarının beğenisini kazanmayı başardı. Fotoğrafı paylaşılan 2023 BMW M2, performans konusunda oldukça iddialı

Firmalar, tanıttıkları otomobil modellerinde marjinal lansman renkleriyle karşımıza çıkıyor. Ancak spor otomobillerde lansman rengi yerine beyaz ve siyahın tercih edildiğini görüyoruz.

2023 G87 BMW M2 fotoğrafı paylaşıldı

Gazeteciler ile röportaj yapan eski BMW M CEO'su Markus Flasch, "Renk tercihimi siyahtan yana kullanıyorum. Sapphire Black adını verdiğimiz renk, benim için ayrı bir yere sahip." ifadelerine yer vermişti. Birçok müşterinin bu açıklama nedeniyle siyah renk tercih ettiği düşünülüyor.

Tasarımı hayran bırakıyor: 2023 BMW M2 kanlı canlı görüntülendi

Klasik M tasarım çizgisine sahip olan model, geniş çamurluklarla ve adını ünlü tasarımcı Wilhelm Hofmeister'dan Hofmeister kıvrımıyla dikkat çekiyor. Şirket, yeni modelinde farklı ızgara ve tampon tasarımına yer verdi.

Elektrikli otomobil pazarında rekabet kızışıyor! Honda'dan stratejik ortaklık

G87 M2 Coupe, M3, M4 ve X3 M ile aynı S58 çift turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı motora sahip olacak.2023 BMW M2, 453 beygir gücü (338 kW) ve 406 lb-ft (550 Nm) tork üretecek. Şirket, maksimum torkun 2.650 ile 5.870 rpm arasında elde edildiğini belirtti.

Yeni modelin BMW M3 ile aynı şanzımana sahip olacağı açıklanan detaylar arasında yer oluyor. G87 M2, ABD pazarında standart olarak 6 ileri manuel şanzıman ile satışa sunulacak.

Manuel vitesli versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 4.1 saniye, otomatik vitesli versiyonun ise 3.9 saniye olduğu açıklandı. Maksimum 250 km/s hıza ulaşabilen BMW M2 modelinde M Sürücü Paketi aldığınızda maksimum hız 285 km/s olarak güncellenecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Maksimum, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tasarımı hayran bırakıyor: 2023 BMW M2 kanlı canlı görüntülendi - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:35 Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali...
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:18 İddianame kabul edildi! HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor
11:13 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 12:48:28. #1.12#
SON DAKİKA: Tasarımı hayran bırakıyor: 2023 BMW M2 kanlı canlı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement