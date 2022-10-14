Tasarımı hayran bırakıyor: 2023 BMW M2 kanlı canlı görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve G87 kasa koduna sahip olan 2023 BMW M2, otoyolda görüntülendi. Sadece içten yanmalı motora sahip son M modeli olduğu tahmin edilen G97 M2, tasarımıyla otomobil tutkunlarının beğenisini kazanmayı başardı. Fotoğrafı paylaşılan 2023 BMW M2, performans konusunda oldukça iddialı

Firmalar, tanıttıkları otomobil modellerinde marjinal lansman renkleriyle karşımıza çıkıyor. Ancak spor otomobillerde lansman rengi yerine beyaz ve siyahın tercih edildiğini görüyoruz.

2023 G87 BMW M2 fotoğrafı paylaşıldı

Gazeteciler ile röportaj yapan eski BMW M CEO'su Markus Flasch, "Renk tercihimi siyahtan yana kullanıyorum. Sapphire Black adını verdiğimiz renk, benim için ayrı bir yere sahip." ifadelerine yer vermişti. Birçok müşterinin bu açıklama nedeniyle siyah renk tercih ettiği düşünülüyor.

Klasik M tasarım çizgisine sahip olan model, geniş çamurluklarla ve adını ünlü tasarımcı Wilhelm Hofmeister'dan Hofmeister kıvrımıyla dikkat çekiyor. Şirket, yeni modelinde farklı ızgara ve tampon tasarımına yer verdi.

Elektrikli otomobil pazarında rekabet kızışıyor! Honda'dan stratejik ortaklık

G87 M2 Coupe, M3, M4 ve X3 M ile aynı S58 çift turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı motora sahip olacak.2023 BMW M2, 453 beygir gücü (338 kW) ve 406 lb-ft (550 Nm) tork üretecek. Şirket, maksimum torkun 2.650 ile 5.870 rpm arasında elde edildiğini belirtti.

Yeni modelin BMW M3 ile aynı şanzımana sahip olacağı açıklanan detaylar arasında yer oluyor. G87 M2, ABD pazarında standart olarak 6 ileri manuel şanzıman ile satışa sunulacak.

Manuel vitesli versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 4.1 saniye, otomatik vitesli versiyonun ise 3.9 saniye olduğu açıklandı. Maksimum 250 km/s hıza ulaşabilen BMW M2 modelinde M Sürücü Paketi aldığınızda maksimum hız 285 km/s olarak güncellenecek.