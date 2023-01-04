27 yaşındaki Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imzayı atıyor

Beşiktaş, Hull City forması giyen eski Fenerbahçeli Ozan Tufan ile görüşmelerden sonuç aldı. Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Ozan, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Siyah beyazlıların Hull City ile anlaşması halinde Ozan Tufan sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, 1 ila 2 milyon euro arasında bir bedelle Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Hull City ile yapılan görüşmelerde iki kulüp arasında yaşanan pazarlıklar devam ediyor.

23 MAÇTA 4 GOL

Öte yandan Hull City, Ozan Tufan'ı 2022 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz temsilcisinde 23 maça çıkan Ozan, 4 de gol attı.