27 yaşındaki Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imzayı atıyor - Son Dakika
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27 yaşındaki Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imzayı atıyor

05.01.2023 00:43

Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Ozan Tufan ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu ile el sıkışan siyah beyazlı ekip Hull City'den cevap bekliyor. Kulüplerin anlaşması halinde Ozan Tufan satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralanacak.

Beşiktaş, Hull City forması giyen eski Fenerbahçeli Ozan Tufan ile görüşmelerden sonuç aldı. Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Ozan, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Siyah beyazlıların Hull City ile anlaşması halinde Ozan Tufan sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, 1 ila 2 milyon euro arasında bir bedelle Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Hull City ile yapılan görüşmelerde iki kulüp arasında yaşanan pazarlıklar devam ediyor.

23 MAÇTA 4 GOL

Öte yandan Hull City, Ozan Tufan'ı 2022 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz temsilcisinde 23 maça çıkan Ozan, 4 de gol attı.

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Şenol Güneş, Ozan Tufan, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 27 yaşındaki Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imzayı atıyor - Son Dakika


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