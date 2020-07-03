Geçtiğimiz yıl 100 lirayı bulan sarımsağın yeni mahsulü 15 liradan satışa başladı - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl 100 lirayı bulan sarımsağın yeni mahsulü 15 liradan satışa başladı

Geçtiğimiz yıl 100 lirayı bulan sarımsağın yeni mahsulü 15 liradan satışa başladı Taşköprü'de 2020 yılı sarımsak hasadı başladı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Şubat ayı sonunda dikimi gerçekleşen ve adına uluslararası festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağının bu yıl ki hasadı başladı.

Geçtiğimiz yıl 100 lirayı bulan sarımsağın yeni mahsulü 15 liradan satışa başladı

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Taşköprü'de 2020 yılı sarımsak hasadı başladı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Şubat ayı sonunda dikimi gerçekleşen ve adına uluslararası festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağının bu yıl ki hasadı başladı. Geçtiğimiz yıl bir ara 100 lirayı bulan Taşköprü sarımsağının yeni mahsulün ise 15 liradan satışı başladı.

Dünyada yüzde 7'lik üretim payı ile 6. sırada olan ülkemizin yüzde 25'lik sarımsak ihtiyacını karşılayan Taşköprü'de geçtiğimiz yıl aşırı yağmur ve dolu yağışından kaynaklı rekoltesi 23 bin tondan 16 bin tona kadar düştü. Yağış ve doludan dolayı üretimin düştüğü Taşköprü sarımsağı, geçtiğimiz yıl bir ara 100 liradan satıldı. Altınla yarışan Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürürken fiyatların yükselmesinden dolayı tüketicileri de bir hayli üzmüştü.

Rekoltenin 25 bin tonu bulması bekleniyor

Bu yıl havaların normal seyretmesi ve dolu yağışının da bölgede yaşanmamasından dolayı rekoltenin 25 bin tonu bulması bekleniyor. Rekoltenin yükselmesi ve veriminde artmasıyla geçtiğimiz yıl bir ara 100 liradan satılan Taşköprü sarımsağı, hasat edilir edilmez tarladan 15 liraya alıcı bulmaya başladı. Sarımsak üreticileri, bu yıl herkesin sofrasında Taşköprü sarımsağının olacağını belirterek, verimin bir hayli fazla olduğunu belirtti.

Sarımsak hasat döneminin yaklaşık 3 hafta kadar sürdüğünü belirten üreticiler, mahsullerini tarlada da 10 gün kadar kuruması için bekletecekler.

"20 ila 25 bin ton arasında sarımsak hasadı yapılmasını bekliyoruz"

Taşköprü'de bu yıl sarımsak hasadının başladığını söyleyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Bir önceki hasadında aşırı yağışlar ve dolu nedeniyle rekoltemiz düşüktü. 10 bin ila 15 bin ton arasında seyretmişti. Ama bu yıl elhamdülillah 20 bin ton ila 25 bin ton arasında sarımsak hasadı yapmayı planlıyoruz. Sarımsaklarımız düzgün ve kaliteli. Rekoltenin yükselmesiyle fiyatlarında düşeceğini tahmin ediyoruz. Çiftçilerimize de bu vesileyle hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Sarımsağın fazla olmasından dolayı fiyatların düşeceğine inanıyoruz"

Bu yıl sarımsağın fazla olmasından dolayı fiyatların düşeceğine inandığını belirten Başkan Çatal, şunları kaydetti: "Taşköprü sarımsağımızın kalitesi diğer sarımsaklara göre yüksel olmasının sebebi selenyum oranını yüksek olmasıdır. Bizim, Taşköprü bölgemizdeki sarımsağımız 600 bin yıl önce bir volkanik patlamayla toprağa verim kazandırmasından kaynaklanıyor. Diğer illerimizde sarımsak çıkar ama bizim Taşköprü sarımsağımız gibi kaliteli olmasının imkanı yoktur. Sarımsağımızın da geçtiğimiz yıl fiyatlanmasının sebebi dolu vurdu, akabinde selinde sarımsaklara zarar vermesinden dolayı hasadımızın az olmasına bağlıyoruz. Aynı zamanda fiyatlarımızın birazda yükselmesi sarımsak üreticilerimizden değil, sarımsak toptancılığı yapanlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü buradan 15 liraya alınan sarımsaklar, ilçe dışına çıkınca rayiç fiyatlarla satıldı. Bu yıl ki beklentimiz sarımsağın fazla olmasından dolayı bu fiyatları düşüreceğine inanıyoruz"

"Tarladan doğru 15 liradan sarımsakları sattık"

Taşköprü'de sarımsak üreticiliği yapan Fatma Durgut'ta, yeni hasadını yaptıkları sarımsağı tarladan doğru kilosunu 15 liradan sattıklarını belirterek, "Şubat ayının 15'inde dikmeye başladık. Şimdi de sarımsakları çıkartmaya başladık Allah nasip ederse. Şimdilik hasadımız iyi Allah'a şükür, sepken, sel şu durumda yok Allah göstermesin. Verimde iyi şükür. Fiyatlarımızda iyi şu durumda. Tarladan doğru 15 liradan sarımsak sattık. Allah nasip ederse yarın yine araç gelecek satacağız" şeklinde konuştu.

"Herkes, bu yıl sofrasında sarımsağı rahatlıkla görebilecek"

Taşköprü'de sarımsak üretimi yapan Semra Durgut ise, sarımsak hasadına bu yıl başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Şubat ayının 15'inde ekimini yapmaya başladığımız sarımsaklarımızı Temmuz ayının ilk haftasında hasat etmeye başladık. Bu yıl dolu ve yağış olmadığı için verimimizde bir hayli yüksek. İnşallah haftaya sarımsak pazarımız kuruluyor. Geçtiğimiz yıl fiyatlarımız bir hayli pahalıydı ama bu yıl inşallah makul bir fiyatla satışlarına başlayacağımızı düşünüyorum. Herkes, bu yıl sofrasında sarımsağı rahatlıkla görebilecek"

Kastamonu, Taşköprü, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Geçtiğimiz yıl 100 lirayı bulan sarımsağın yeni mahsulü 15 liradan satışa başladı - Son Dakika

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