Son Dakika Haberleri: Gediz Belediye Meclisi Son Toplantısını Murat Dağı'nda Yaptı

Gediz Belediye Meclisi Son Toplantısını Murat Dağı'nda Yaptı

26 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2019 Mart Ayı Belediye Meclisi toplantısı Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Gediz Belediye Meclisi Son Toplantısını Murat Dağı'nda Yaptı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2019 Mart Ayı Belediye Meclisi toplantısı Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Muratdağı Termal Kayak Merkezinde başlayan programda Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Belediye Meclis Üyelerine kayak merkezinde ki çalışmalar hakkında bilgiler verdi, sonrasında Teras Kafede beraber yenilen yemekten sonra plaket takdiminde bulunuldu.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, uzun süredir birlikte çalıştığı mesai arkadaşları Belediye Meclis Üyeleri'ne Gediz'e yapmış oldukları hizmetler için teşekkür plaketi ve kum saati takdim etti. Meclis Üyeleri de Başkan Akçadurak'a Gediz'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim ettiler.

Muratdağı Termal Turizm Merkezi Teras Kafede düzenlenen programa, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av. Mesut Yörük ve AK Parti ve MHP Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak konuşmasında "2014-2019 yerel yönetimler döneminde göstermiş olduğunuz çaba ve gayretler doğrultusunda Gediz'in gelişim ve dönüşümündeki katkılarınızdan dolayı Gediz Halkı adına teşekkür eder, sağlık ve uzun ömürlü yaşam dilerim" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

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