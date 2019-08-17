Son Dakika Haberleri: Gediz'de aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar Pınarbaşı Köyü'ne akın ediyor
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Gediz'de aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar Pınarbaşı Köyü'ne akın ediyor

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serin suyu ve tarihi çınar ağaçları bulunan Pınarbaşı köyüne akın ediyor.

Gediz'de aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar Pınarbaşı Köyü'ne akın ediyor, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serin suyu ve tarihi çınar ağaçları bulunan Pınarbaşı köyüne akın ediyor.

Herkesin bu güzelliklerden faydalanabileceğini belirten Pınarbaşı Köyü Muhtarı Ramazan Şentürk, "Bu güzelliklerden yararlanırken vatandaşlarımızdan isteğimiz temiz bırakılmasıdır. Buradan yararlanan Gürlek, Çeltikçi, Yelki köylerinden insanlar davul zurnalarla bayram yapmaya buraya gelirdi. Eski kültürümüzü canlandırma çalışmalarımız var" dedi.

Köyün sorunlarına da değinen Muhtar Şentürk, "Köyümüzde su kanalları ve ulaşımla ilgili sorunlarımız var. Muhtarlık olarak ilgili kurumlara başvurumuzu yaptık. Yapılacak yardım ve yatırımların Gediz civarı ve halkımıza yararlı olacağı kanısındayım" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:34 Kaynak: İHA
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