Gediz'de eski fabrika arazisinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Gediz'de eski fabrika arazisinde erkek cesedi bulundu
16.11.2020 20:18
Kütahya'nın Gediz ilçesinde eski fabrika arazisinde bir erkek cesedi bulundu.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde eski fabrika arazisinde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Dayınlar Mahallesi'nde atıl durumda bulunan fabrika arazisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin D.M.C isimli bir asker firarisine ait olduğu tespit edilirken, şahsın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika İmamoğlu iddiası yalanlanan Akşener'den Bakan Soylu'ya çağrı: Çevresine çok dikkat etsin Barcenolı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Saldırı hazırlığındaki terörist, zaman ayarlı bomba düzeneğini kolundaki alçıda kamufle etmiş Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan istihbaratıyla çalıştığı ortaya çıktı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı