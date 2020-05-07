Gediz'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Gediz'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskigediz Beldesinin Akçaalan Mahallesi Akyokuş mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, ellerinde dedektör ve çapa ile kaçak kazı yapan Ş.T. ve Ş.T'yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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