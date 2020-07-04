Gediz'de otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Gediz'de otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Gediz- Kütahya yolundaki Eskigediz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Zekai Örük'ün (51) kullandığı 26 NN 629 plakalı otomobil, Ali Y. yönetimindeki 26 LE 900 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Zekai ile yanında bulunan eşi Fadime (49) ve kızı Esma Örük (15) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı aile, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 20:42 Kaynak: DHA
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