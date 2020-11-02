Gediz'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 500 gram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu ve bir kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Erdoğmuş köyünde S.G. ve M.U. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin şüphelilerden S.G'nin evinde yaptığı aramada 500 gram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu, bir kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu içmede kullanılan bir adet aparat ele geçirildi. Şüpheli M.U. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, S.G. ise uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan savcılığa sevk edildi. - KÜTAHYA