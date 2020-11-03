Gediz'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdoğmuş köyünde S.G. ve M.U'nun uyuşturucu bulundurduğu ve sattığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, S.G'nin evinde 500 gram esrar, 145 gram kenevir tohumu ve bir kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.U, ifadesinin ardından salıverildi. S.G'nin ise İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.