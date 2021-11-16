Gediz'deki hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan otomobil sürücünün eşi Halime ve ikiz çocukları Eymen ve Necmiye Nisa Öztürk (6), Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız