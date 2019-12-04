Son Dakika Haberleri: Geleceğin "aşçısı" olacaklar
Son Dakika Güncel Geleceğin 'aşçısı' olacaklar - Son Dakika

Geleceğin "aşçısı" olacaklar

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde uygulamalı eğitim aldı.

Geleceğin

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde uygulamalı eğitim aldı.


Araştırma görevlisi Özkan Süzer tarafından uygulamalı olarak eğitim alan öğrenciler, tavuk sarması, salata ve sufle tatlısı yaptı. İlk kez bir üniversite ortamında yemek yapma imkanı yakalayan 12 öğrenci, üniversite ortamını da yakından tanıma fırsatı yakaladı.


Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni Tuğba Süzer, öğrenciler için güzel deneyim olduğunu söyledi.


Güzel bir ortam olduğunu ifade eden Süzer, "Öğrencilerimizi üniversiteye teşvik etmek, böyle bir ortamı görmek amacıyla geldik. Üniversite mutfağı ve ortamı nasıl, burada yapılacak ürünlerde neler kullanılıyor, teknikleri bunlar anlatıldı ve yapıldı. Öğrencilerimiz genelde gastronomi ve mutfak okumak istiyorlar. Buraya elince de heyecanlandılar, daha da teşvik oldular. Hiç görmediler, Karabük ve Safranbolu'yu görmeyen öğrenciler bile var içlerinde" diye konuştu.


4 yıldır Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Fatih Bakkaloğlu da öğrenciler için yararlı bir uygulama olduğunu belirtti.


Öğrencilerin bu kadar büyük bir mutfakta daha önce çalışmadığını aktaran Bakkaloğlu, şunları kaydetti:


"Şuanda toplu şekilde ve ekip olarak çalışma ortamını görüyorlar. Arkadaş ortamındayken durum farklı büyük bir mutfağa geçtiklerinde ekip ruhuyla çalışmak farklı. Her biri birimlere ayrılmış durumda. Her biri farklı ekiplerle çalışıyorlar. Bu imkanı ve ortamı sınıf ortamında bulamıyoruz. Kendimize yetecek kadar mutfağımız var, servis atölyemiz var. Büyük mutfakta ve küçük mutfakla çalışmak arasında dağlar kadar fark var. Büyük mutfakta çalışmanın ruhunu da hissetmiş oluyorlar."


11. sınıf öğrencisi Sema Göynük de ilk kez böyle bir ortamda bulunduğunu ifade etti.


Kendileri için yararlı bir uygulama olduğunu anlatan Göynük, "Çalışma ortamı çok iyi, mutfak da çok güzel. Aynı ortamda çalışmak bende isterim, bu bölüme devam etmek istiyorum. Daha önce böyle bir ortamda çalışmak buna benzer bir atölyemiz var. Ama bu kadar iyi değil. Hayalim öncelikle 4 yıllık üniversite kazanmak, bölüm olarak da gastronomi istiyorum. Hayalim ünlü bir aşçı olmak" değerlendirmesinde bulundu. - KARABÜK

Anadolu Lisesi, Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



150 yıllık hayal olan Filyos Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:10:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleceğin "aşçısı" olacaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]