Geleceğin Gazetecileri BGC'yi Ziyaret Etti

Basın Müzesi'ni gezen, tarihi matbaa araçlarını, gazeteleri, fotoğrafları ilgiyle gezen ve adeta basın terihinde nostajik bir gezi yapan öğrenciler kumpasla dizilen harflerden entertipe, yıllar önce kullanılan fotoğraf makinelerinden ses kayıt cihazlarına, Balıkesir'i ilk giren bilgisayarlardan telefotoya tüm araçları görme olanağı buldu.

BGC Başkanvekili Coşkun Yaman ve yıllarını basın sektörüne veren gazeteci Hilmi Duyar, öğrencilerin gazetecilikle ilgili sorularını yanıtladı, müzedeki ekipmanlar hakkında bilgi verdi.

İkisi de İletişim Fakültesi mezunu olan, öğretmenlerMelike Somuncuoğlu ve Zeynep Servili, Cemiyet ile okul arasında daha sıkı bağlar kurulmasını istediklerini belirtirken, okulda açacakları basın sergisi için cemiyetle birlikte Balıkesirli gazetecilerin katkılarını beklediklerini söyledi.

Öğrenciler tüm çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayıp, BGC Başkanvekili Yaman'a çiçek verdi. Yaman, öğrenci ve öğretmenlere Cemiyetin bastırdığı kitap ve dergilerden hediye etti.