Geleceğin İzci Adayları İçin Eğitim Başlıyor

17.01.2026 13:26
Antalya'da 11-15 yaş arası gençler için ücretsiz İzcilik Eğitimi Programı'na başvurular başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin izcilerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 7. dönem İzcilik Eğitimi Programı'na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve gönüllülük esasına dayalı program, 11-15 yaşları arasındaki gençlere yönelik düzenleniyor.

İzci adayları, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde, temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, düğümler, oyunlar, çadır kurma ve temel kampçılık konularında eğitim alacak.

Çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan eğitim, 26-30 Ocak'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel

