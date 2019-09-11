Geleceğin otomobilleri Frankfurt’ta yarışa çıktı

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Mercedes , BMW, Volkswagen , Audi gibi Alman devlerin gövde gösterisine dönüşen fuarda, markaların son teknoloji elektrikli araçları fuara damga vurdu.

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