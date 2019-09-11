Geleceğin otomobilleri Frankfurt’ta yarışa çıktı
53 dakika önce
Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı.
Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi gibi Alman devlerin gövde gösterisine dönüşen fuarda, markaların son teknoloji elektrikli araçları fuara damga vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:05
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