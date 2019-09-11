Son Dakika Haberleri: Geleceğin otomobilleri Frankfurt’ta yarışa çıktı
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Geleceğin otomobilleri Frankfurt’ta yarışa çıktı

53 dakika önce

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı.

Geleceğin otomobilleri Frankfurt’ta yarışa çıktı, System.String[]

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi gibi Alman devlerin gövde gösterisine dönüşen fuarda, markaların son teknoloji elektrikli araçları fuara damga vurdu.

Volkswagen, Frankfurt, Mercedes, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:05 
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