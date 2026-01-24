Geleceğin Türkiye'si İçin Hizmet Vurgusu - Son Dakika
Geleceğin Türkiye'si İçin Hizmet Vurgusu

24.01.2026 17:45
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin her köşesinde millete hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmaların, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığını, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bıraktığını belirtti.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Şehir Hastanesi Açılışı, 6 Bin 973 Konut Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın sosyal konutlardan sağlık yatırımlarına uzanan projelerin Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü halkalarından biri olduğunu vurguladığını aktaran Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her köşesinde millete hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmalar, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor, aynı zamanda geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, Aydın'da açılışı yapılan eserlerin bu vizyonun sahadaki güçlü bir yansıması olduğuna dikkati çekerek, şehir hastanelerinden sosyal konutlara, millet bahçelerinden altyapı projelerine kadar uzanan bu hizmet zincirini, "insanı merkeze alan bir kalkınma anlayışının ürünü" şeklinde nitelendirdi.

Bu vizyonun merkezinde, eserle konuşan, hizmetle var olan bir anlayışın bulunduğunu dile getiren Duran, Aydın'da teslim edilen her konutun, açılan her kapının, kesilen her kurdelenin, Türkiye'nin büyüme iradesinin, milletin birliğinin ve emeğinin sembolü olarak hafızalarda yerini aldığını vurguladı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Burhanettin Duran, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Aydın, Miras, Son Dakika

