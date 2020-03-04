Gelecek inovasyona ve ARGE'ye yatırım yapan firmalarda

2020 yılının BİST 100 endeksi için zirvelerle başladığını ve bu durumun yerli ve yabancıların Türkiye borsalarına olan ilgisini doruğa taşıdığını vurgulayan Finans Uzmanı Dr. Hakan Yıldırım, "Özellikle 14 Ocak ve 17 Şubat arasındaki dönemde endeksin 120.000 puan seviyelerine tutunmaya çalıştığı ve daha yukarısını hedeflediği görülmektedir. Ancak dünyanın en büyük finansal piyasalarından biri olan Çin'i etkisine alan korona virüsün tüm dünya piyasalarını olumsuz etkilemesi gerekse de Suriye krizi BİST 100 endeksinin performansını düşürmüş görünmektedir" dedi.



Bunun en büyük göstergesinin Şubat ayı sonunda en güvenli yatırım aracı olan Altın'ın zirveleri test etmesi olduğuna değinen Yıldırım, "Ancak, korona virüsün etkisinin önümüzdeki aylarda kırılacağı ve dünya finansal piyasalarındaki etkisinin azalacağı beklenmektedir. Yine, Suriye'de Türkiye'nin vermiş olduğu reaksiyonun piyasa tarafından olumlu karşılandığı söylenebilecektir. Gerek Rusya gerekse Türkiye'nin karşılıklı açıklamaları tansiyonun düşürülmesi yönündedir. Yine dünya borsalarındaki Mart ayı itibari ile başlayan yükseliş trendi ve altın fiyatlarının bu duruma uygun olarak biraz da olsa düşüşe geçmeye başlaması, yatırımcıların yeniden borsaya yöneleceğinin işaretini vermektedir" diye konuştu.



İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünya piyasalarına bakıldığı zaman en çok talep gören, hacim oluşturan ve değer kazanan hisselerin inovasyona, arge'ye ve teknolojiye yatırım yapan şirket hisseleri olduğu görülmektedir. Örneğin inovasyona önem veren yenilikçi uygulamaları ile hem taşıt piyasasına hem de uzay geleceğine yatırım yapan TESLA hisseleri 2020'nin başından bu yana yüzde 42 değer kazanmıştır. Yine uzun vadede teknolojiye ve inovasyona yatırım yapan yurt dışı hisselerinin son aylarda benzer performansları sergilediği görülecektir. Aynı durum Türkiye piyasaları için de geçerli olacaktır."



Yıldırım, Türkiye'de küçük yatırımcıların borsa spekülatörlerinden uzak durmasına ve günlük kazançlar yerine uzun vadeli yatırım yapmasına ve geleceği olan firmalara yönelmeleri gerektiğine dikkat çekti.



Geleceğin inovasyonla şekilleneceğine değinen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ise, "Milli teknoloji hamlesi ile kendine yeten bir ülke olma konumuna hızla ilerlerken, elimizden gelen tüm gayreti yüksek öğretimde sergiliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL