Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika

Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı

13.10.2020 12:08
Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı, System.String[]

Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı.

Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı. Kongrede İl Başkanı Hasan Diker oldu.

Kongre, Piri Reis Çay Bahçesinde gerçekleştirildi. Kongre öncesi gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, parti olarak bugün itibarıyla 44. il kongresini yaptıklarını söyledi. Özdağ, "Bugün Karaman'dayız. Gelecek Partisi'nin 1'inci Olağan Kongresini yapacağız. Bugün itibariyle 44. İl Kongresini yapıyoruz. Türkiye'de 10 ay içerisinde 71 il başkanı atadık. Aynı zamanda 417 ilçe başkanlığımız da faaliyette. Bugün kanunun bizden istemiş olduğu 41 vilayette örgütlenmek ve 41 vilayetinin il kongresini yapmış olmaktı. Bu 6 ay sonra yapılacak olan büyük kurultaydan sonraki seçimlere girebilmek demek. 1 Kasım itibariyle Gelecek Partisi seçimlere girebilmek için Ankara'da büyük kongresini yapacak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kongreye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da video konferans sistemiyle bağlanarak partililere seslendi. Piri Reis Çay Bahçesindeki kongreye Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın yanı sıra 26. Dönem Konya Milletvekili Ömer Ünal, CHP Karaman İl Başkanı Cem Kağnıcı, Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak ve partililer katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Karaman İl Başkanı Hakan Diker oldu. - KARAMAN

Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı
Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı

Gelecek Partisi, Piri Reis, Karaman, Çay, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Eski HDP'li Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı
Polise kafa atan taciz ve gasp şüphelisi: Psikolojik sorunlarım var Polise kafa atan taciz ve gasp şüphelisi: Psikolojik sorunlarım var         
11:56
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi         
11:23
Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu         
10:37
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi         
10:07
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 12:17:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei