'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı
7 saat önce
2 KARDEŞ TUTUKLANDIÇerkezköy'de aralarında husumet bulunan dünür iki aile arasında çıkan Celil Taşkıran ile oğlu Cemil Taşkıran yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan Emre Çetin ile kardeşi Sefer Çetin, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:45 Kaynak: DHA
2 KARDEŞ TUTUKLANDI
Çerkezköy'de aralarında husumet bulunan dünür iki aile arasında çıkan Celil Taşkıran ile oğlu Cemil Taşkıran yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan Emre Çetin ile kardeşi Sefer Çetin, adliyeye sevk edildi. Şühpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Çetin, kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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