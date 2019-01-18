Son Dakika Haberleri: Gelinlikçiler İzmir'de Buluşacak

Gelinlikçiler İzmir'de Buluşacak

48 dakika önce

Konfeksiyon sektörünün önemli buluşma noktalarından olan IF Wedding Fashion-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 22 Ocak'ta 13'üncü kez kapılarını açacak.

Gelinlikçiler İzmir'de Buluşacak, System.String[]
Konfeksiyon sektörünün önemli buluşma noktalarından olan IF Wedding Fashion- İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 22 Ocak'ta 13'üncü kez kapılarını açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki olan İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sektöründe Küresel Fuar Endüstrisi Birliği sertifikalı tek fuar olan ve geçen yıl 23 bin 549 metrekarelik net alanıyla Avrupa rekorunu kıran IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl dünyanın dört bir yanından firmaların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sektörün 2019-2020 koleksiyonlarının sergileneceği fuarda, ABD, Hong Kong ve Lübnan'dan abiye, Rusya'dan gelinlik, Romanya'dan damatlık ve Hindistan'dan aksesuar markaları stant açacak. Fuara 70'e yakın ülkeden 30 bini aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İZFAŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Gül Şener, İzmir'in en önemli fuarlarından olan IF Wedding Fashion'da Türk firmalarının tasarımlarını görücüye çıkaracağını ifade etti.

Tasarımda markalaşma hedefiyle düzenledikleri fuarda yapılan bağlantıların ihracat rakamlarına doğrudan yansıdığını belirten Şener, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde sektörün dikkatini çeken IF Wedding Fashion İzmir, her geçen yıl alım gücü yüksek ziyaretçileri ve sektörün güçlü katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor. Uluslararası ticaretin gerçekleştiği bir platforma dönüşen fuara, Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, İspanya, Portekiz, Rusya, İsrail, Lübnan ve İran başta olmak üzere bin 431 kişilik alım heyeti gelecek. Rusya'nın ilk kez bu kadar kalabalık bir alım heyetiyle geleceği fuara, düğün törenlerine en çok yatırımı yapan ABD ve Kanada gibi ülkelerden de alıcılar gelecek."

Defileler, moda söyleşileri, yarışma ve sergilerin de düzenleneceği fuar, 25 Ocak'ta kapılarını kapatacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, İzmir, Ekonomi
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