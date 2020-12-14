Geliştirdikleri oyunla 10 milyondan fazla yeni Anadolu masalı üretilebilecek - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Dumlupınar Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Cerin Özbek ve Türkçe öğretmeni Mazhar Ünal, geliştirdikleri 'Anadolu Masalları Anlatıcılığı' oyunu ile TÜBİTAK 14'üncü Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi ve Türkiye ikincisi oldu. 96 farklı masal karakteri ve simgenin belirlendiği oyunla 10 milyondan fazla Anadolu masalı üretilmesi hedefleniyor. Oyunla çocukların hayal gücü ve yaratıcılığının da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Cerin Özbek ve Türkçe öğretmeni Mazhar Ünal, 16 küp ve küplerde bulunan 96 simge ve karakter ile geliştirdikleri bir kutu oyunu olan 'Masal Anlatıcılığı' ile TÜBİTAK 14'üncü Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi ve Türkiye ikincisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı masal anlatıcılığı çalışmalarına da katkı sağlayacağı düşünülen proje için 177 Anadolu masalı incelendi. Bu masallarda Keloğlan ve Pinokyo gibi karakterlerin yanı sıra Anka kuşu, ejderha ve bal kabağı gibi simgelerin yer aldığı 96 materyal belirlenerek, 16 ahşap küpe işlendi. Her birinde 6'şar simge ve karakterin yer aldığı küpler sayesinde öğrencilerin çeşitli masallar kurgulaması hedeflenen oyunun dijital hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar da tamamlandı.

'177 ANADOLU MASALI İNCELEDİK'Türkçe öğretmeni Mazhar Ünal, hazırladıkları projeyle 10 milyondan fazla Anadolu masalının kurgulanabileceğini belirterek, "Eğitim- öğretim faaliyetlerinde yeni materyallere ihtiyaç olduğu için biz yeni bir oyun tasarladık. Öğrencilerimizle 177 Anadolu masalını inceledik ve en çok tekrar eden simgeleri tespit ettik. Zaten Anadolu masallarımız birer kültür taşıyıcısı olduğu için bunları hedef aldık. En güzel ögelerimizi masal küplerimize işledik. Bunları işlerken yaklaşık bir yıl süren bir çalışma yaptık. Böylece güzel bir kutu oyunu tasarladık. Bu masal küpleri aracılığı ile bir kişi her seferinde yeni bir masal kurgulayabilecek. Sadece bu oyun aracılığı ile 10 milyondan fazla yeni Anadolu masalı anlatmış olacak" dedi.'KELOĞLAN'SIZ MASAL OLMAZ'Projenin amacının Türk kültürünü oyun aracılığıyla tüm kuşaklara aktarabilmek olduğunu kaydeden Mazhar Ünal, "16 kategorimizden biri de mesleklerdi. Örneğin avcı karakterimiz var, çoban var, çocukların tamamen hayal güçlerini ortaya çıkarmaya yönelik bir oyun tasarladık. Tabii bizim en zeki dediğimiz 'Keloğlan'sız masal karakterimiz olmaz dedik. Masallarımızda hoca karakteri de çok fazla çıkıyor, ona da yer verdik. Olağanüstü varlıklarda da öğrencimizin kendi hayal gücü ile çizdiği ejderha var, Anka kuşumuz var" diye konuştu.'5 KİTAP YAZILDI'Oyunu arkadaşları ile oynadığını ve çok eğlenceli olduğunu söyleyen Cerin Özbek de "Arkadaşlarımla oynadığımızı masal küpleri oyunu ve benim yazdığım masallar sonunda 5 tane kitap çıkardık. Masal küplerini oynarken çok eğlendik. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.OYUN NASIL OYNANIYOR?

En az 2 kişiyle oynanabilen Masal Anlatıcılığı oyununda, 16 küp arasından 3'ü seçiliyor. Oyuncuların kendi aralarında yaptıkları sıra belirlemesinin ardından küpler elde sallanıp, düz bir zemine atılıyor. Üstte kalan karakter ve simgelere göre oyuncular hayal güçlerini kullanılarak masal üretiyor. Bu sayede hem hayal gücünün geliştirilmesi hem de yeni masal kitapları oluşturulması hedefleniyor.