Son Dakika Haberleri: Gemerek Oyları Yeniden Sayılacak

Gemerek Oyları Yeniden Sayılacak

39 dakika önce

Sivas'ın Gemerek İlçesinde MHP'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

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Sivas'ın Gemerek İlçesinde MHP'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Gemerek Belediye Başkan adayı Remzi Kılıçdağı 2 bin 247, MHP'nin adayı Yurt Koç ise 2 bin 147 oy aldı. MHP, 10 sandık sonuçlarına itiraz edince oylar yeniden sayıldı. Sonuç değişmeyince bu kez MHP tüm sandıklara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu tüm oyların yeniden İl Seçim Kurulunda sayılmasına karar verdi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:14 Kaynak: İHA

Sivas, MHP, Gemerek, Güncel
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