Son Dakika Haberleri: Gemerek'te sağanak, hayatı felç etti
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Gemerek'te sağanak, hayatı felç etti

1 saat önce

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gemerek'te sağanak, hayatı felç etti, System.String[]
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bulunan bazı dereler sel nedeniyle taştı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gaziosmanpaşa Mahallesi ve Alperen Mahallesinde bulunan derelerin taştı. İlçede yollar su altında kalırken, zarar meydana geldi. Sel nedeniyle çok sayıda da araç mahsur kaldı. Gemerek Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Sel nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmadı. Sağanağın ilçede gece de aralıklarla sürmesi bekleniyor. 


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:17 Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa, Sivas, Gemerek, Güncel
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