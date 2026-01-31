Gemerek'te Şoförler Odası Genel Kurulu Yapıldı

Gemerek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı.
Gemerek Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen seçimde, mevcut başkan Oğuz Gemereklioğlu güven tazeledi.
Kullanılan 132 oyun tamamını alan Gemereklioğlu, kendisine duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür etti.
