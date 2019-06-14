Gemerek'te trafik kazası 3 yaralı
7 saat önce
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:03 Kaynak: İHA
'ın Gemerek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Gemerek ilçe girişinde meydana geldi. Kazada İ.D. yönetiminde ki 40 EA 479 plakalı otomobil ilçe girişinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan R.R.D. ve G.D. yaralandı. Üç yaralı Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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