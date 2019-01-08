Gemide Rahatsızlanan Personel Kurtarılamadı
1 saat önce
Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İzmir'in Nemrut Limanı'na giden Marshall Adaları bayraklı 'Tulpar' isimli gemide Çanakkale Boğazı geçişi esnasında rahatsızlanan personel hayatını kaybetti.
Rusya
'nın Novorossiysk
Limanı'ndan İzmir
'in Nemrut Limanı'na giden Marshall Adaları
bayraklı 'Tulpar' isimli gemide Çanakkale Boğazı
geçişi esnasında rahatsızlanan personel hayatını kaybetti.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İzmir'in Nemrut Limanı'na giden Marshall Adaları bayraklı 179 metre uzunluğundaki 'Tulpar' adlı kargo gemisinin Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makineci personel 24 yaşındaki Ebubekir Topbaş rahatsızlandı. Telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne Topbaş'ın durumu bildirildi. Ardından sahil güvenlik ekipleri gemiye giderek Ebubekir Topbaş'ı aldı. Sahil Güvenlik- 32 botuna alınan Topbaş, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak, Çanakkale Yat Limanı'na getirildi. Burada ambulansa alınan Topbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hastanesi'ne götürüldü. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
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