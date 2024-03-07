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Kripto borsası Gemini ile iflasın eşiğindeki kripto ticaret şirketi Genesis, 2022'nin Ekim ayında, birleşme görüşmeleri gerçekleştirdikleri mahkeme dosyalarında yer aldı. Birleşme görüşmeleri Three Arrows Capital'in iflası sonucu Genesis üzerinde 1 milyar dolarlık bir açık oluşmasının ardından gerçekleşti.

Three Arrows Capital Krizi Sonrası Gemini ve Genesis'ten Dev Birleşme Hamlesi

Genesis'in çatı şirketi olan Digital Currency Group'un (DCG) CEO'su Barry Silbert ve Gemini'nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss arasında bir öğle yemeği sırasında gerçekleşen bu müzakereler, Silbert'in New York Başsavcılığı tarafından kendisine yöneltilen suçlamaları gizlemeye çalıştığı iddiası üzerine açılan davanın reddedilmesi talebi içinde yer alan bir e-postada ortaya çıktı.

Silbert, diğer DCG ve Genesis yöneticilerine yolladığı notlarda, Genesis'in iflasın kenarında olduğunu ve bunun Gemini üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini açıkladı. Bu durumun nedeni, Gemini'nin Earn programı kapsamında Genesis'e borç verdiği kullanıcı fonlarının, Genesis'in geri ödeme kapasitesinden emin olmamasıydı.

Silbert, iş birliği seçeneklerinin ticari bir ortaklıktan tam bir birleşmeye kadar uzanabileceğini belirtti. Sibert, birleşmiş bir şirketin "bir dev olacağını ve Coinbase ile FTX gibi rakiplerle yarışabileceğini" söyleyerek, ikinci seçeneğin kendisi için en çekici olduğunu ifade etti. Ayrıca, birleşen şirketin 500 milyon ila 1 milyar dolar arası bir fon toplayabileceğini ve iki yıl içinde halka açılabileceğini dile getirdi.

Silbert, notlarında, Gemini'nin DCG'nin kripto şirketleri ağına katılması halinde, diğer portföy şirketlerinden nasıl yararlanabileceğini açıkladı. Son olarak Silbert notlarında, "Birleşme gerçekleşmese bile, Gemini ve Genesis'in birlikte başarabilecekleri çok şey var ve iki şirketin birbirlerinden ayrılmak yerine destek olması gerekiyor." ifadesini kullandı.