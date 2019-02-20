Son Dakika Haberleri: Gemlik Körfezi'nde Deprem

Gemlik Körfezi'nde Deprem

1 saat önce

GEMLİK Körfezinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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GEMLİK Körfezinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bursa'nın Mudanya ilçesinin 1.88 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.24'te meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde olan Gemlik Körfezi'ndeki deprem, Mudanya'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Mudanya ilçesinin Altıntaş Mahallesi, büyüklüğünü ise 2.9 olarak açıkladı. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:08 Kaynak: DHA

Mudanya, Gemlik Körfezi, Sabah, Güncel
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