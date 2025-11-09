Gemlik'te Dalış Faciası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gemlik'te Dalış Faciası: Genç Hayatını Kaybetti

Gemlik\'te Dalış Faciası: Genç Hayatını Kaybetti
09.11.2025 00:29
25 yaşındaki Emirhan Aydın, Gemlik'te dalış yaparken boğulma tehlikesi geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde dalış yaptığı sırada boğulma tehlikesi geçiren 25 yaşındaki Emirhan Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kumla Mahallesi sahilinde dalış yapan Emirhan Aydın'ın uzun süre su yüzeyine çıkmaması üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Gemlik'te Dalış Faciası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Gemlik'te Dalış Faciası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
