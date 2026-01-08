Gemlik\'te Fırtına: Denizde Kargaşa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle kara ile deniz birleşti. Denizdeki çok sayıda tekne de parçalanarak battı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinin yanısıra fırtına ve şiddetli yağış dış ilçelerde de etkili oldu. Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde şiddetini arttıran fırtına sebebiyle ilçe merkezi, Narlı ve Kurşunlu mahallelerinde deniz kara ile birleşti

Sahilde bağlı olan çok sayıda tekne de fırtına etkisiyle parçalanarak battı.

Fırtına sebebiyle ilçede bazı çatılar uçarken, maddi hasarlar meydana geldi. - BURSA