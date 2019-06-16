Gemlik'te okula şehidin adı verildi
1 saat önce
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Gazi Ortaokuluna Şehit Mehmet Koray Pınar'ın adı verildi.
Gemlik
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Ticaret ve Sanayi Odası Gazi Ortaokuluna Şehit Mehmet Koray Pınar
'ın adı verildi. Bursa
valiliği tarafından onaylanan isim değişikliğine göre, ilçede yeniden yapılarak hizmete giren Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulunun adı Ankara
'da 2016 yılında yaşanan bombalı saldırıda şehit olan Gemlikli Mehmet Koray Pınar'ın adı verildi. - BURSA
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