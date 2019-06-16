Son Dakika Haberleri: Gemlik'te okula şehidin adı verildi
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Gemlik'te okula şehidin adı verildi

1 saat önce

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Gazi Ortaokuluna Şehit Mehmet Koray Pınar'ın adı verildi.

Gemlik'te okula şehidin adı verildi, System.String[]
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Gazi Ortaokuluna Şehit Mehmet Koray Pınar'ın adı verildi.

Bursa valiliği tarafından onaylanan isim değişikliğine göre, ilçede yeniden yapılarak hizmete giren Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulunun adı Ankara'da 2016 yılında yaşanan bombalı saldırıda şehit olan Gemlikli Mehmet Koray Pınar'ın adı verildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Pınar, Gemlik, Güncel
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