Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı - Son Dakika
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Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı

04.06.2022 10:08

- (Özel) Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı Şişli'de bir genç korkuluklarda takılı kalan yaşlı adamı kurtartıp yolun karşısına geçirdi Şişli'de bir genç, işlek bir bulvar üzerinde canını tehlikeye atıp refüjü geçerek korkuluklarda takılı kalan yaşlı adamı kurtardı.

- (Özel) Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı

Şişli'de bir genç korkuluklarda takılı kalan yaşlı adamı kurtartıp yolun karşısına geçirdi

İSTANBUL - Şişli'de bir genç, işlek bir bulvar üzerinde canını tehlikeye atıp refüjü geçerek korkuluklarda takılı kalan yaşlı adamı kurtardı. Adamı kucaklayarak korkuluklardan indiren genç ardından da koluna girerek yolun karşısına geçirdi. İnsanlık örneği kameralara yansırken, gencin bu hareketi büyük takdir topladı.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda yaşlı bir adam, evine gidebilmek için üstgeçit yerine refüjden geçmek istedi. Yaşlı adam araç trafiği işlek olan bulvarın bir istikametinden refüje canını tehlikeye atarak geçti. Adam ardından refüjdeki korkuluklara tırmanarak inmek istedi. Ancak korkulukların demirlerinde kalan adam bir türlü demirlerden kurtulamadı.

Yaşlı adamı takıldığı korkuluktan kurtardı

O esnada motosikletini bakım için Recep Çakıllı'nın tamirhanesine getiren tekstil işçisi Mustafa Kamacı (33), yaşlı adamın zor durumda olduğunu ve yardım istediğini gördü. Canının tehlikeye atan Kamacı vızır vızır geçen araçların arasından refüje ulaştı. Genç adam önce yaşlı adam korkuluklardan indirdi ardından da koluna girerek yoluna karşısına geçirdi. Gence teşekkür eden yaşlı adam ardından evine doğru gitmek üzere yola koyuldu. Yaşlı adamı kurtardığı anları kameralara yansıyan gencin bu hareketi büyük takdir topladı.

"Kucakladım ve amcayı kurtardım, benim yerimde kim olsa aynısını yapardı"

Yaşananların anlatan Mustafa Kamacı, "Geçen gün motosikleti bakıma getirmiştim. Beklerken yaşlı adamın refüjdeki parmaklıklara takıldığını gördüm. Koşarak yanına gittim ve yardımcı oldum. Trafik bayağı olduğu için arabaları durdurup koluna girip karşıya geçirdim. Yoğun trafik olduğu için karşıya geçemeyeceğini düşündüm. Sağ salim geçmesini sağladım. Sonra bana bayağı dua etti. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Burada beklerken gözüme çarptı, takılı kalmıştı. Bayağı uğraştı ama demir parmaklıklardan çıkamadı. Kucakladım ve amcayı kurtardım. Hepimiz o yaşa geleceğiz, Allah uzun ömür verirse hepimiz yaşlanacağız. Amcayı öyle görünce duygulandım, çok üzüldüm" dedi.

Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı
Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç adamdan insanlık örneği: Yaşlı adamı korkuluklardan kurtardı - Son Dakika
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