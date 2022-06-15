Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

15.06.2022 14:07

Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış.

Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde katıldığı davadan Kelkit ilçesine dönerken Kılıçtaşı köyü yakınlarında otomobiliyle trafik kazası yapan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç Avukat Hüsna Turhan, Kelkit ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Genç avukatın ölümlü bir trafik kazası duruşmasına yetişmek için yola çıktığı öğrenildi.

Dün Şiran ilçesindeki duruşmaya katıldıktan sonra memleketi Kelkit ilçesinde dönmek için 29 AAJ 026 plakalı otomobiliyle yola çıkan Turhan, Kelkit-Şiran arasındaki Çilhoroz dağının eteğinde bulunan Kılıçtaşı köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı. Savrulup taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana düşen araç içerisinde sıkışan Turhan ağır yaralı olarak aracından çıkarılmış ve Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Mesleğe 4 yıl önce başlayan genç avukat Hüsna Turhan için Kelkit Küçük Camide öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Babası Muhammet Turhan'ın güçlükle ayakta durduğu cenaze namazının ardından genç Avukat Turhan ilçe kabristanında toprağa verildi.

Cenaze namazına Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, Gümüşhane Barosu Başkanı Av. Metin Aslan, Bayburt Barosu Başkanı Avukat Serkan Pekmezci, MHP MYK üyesi Musa Küçük, siyasi partilerin il başkanları, Gümüşhane ve Bayburt Barolarına bağlı avukatlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gümüşhane Barosu Başkanı Av.Metin Aslan Gümüşhane Barosu olarak acı bir günü yaşadıklarını belirterek, "Genç bir meslektaşımızı biraz önce toprağa verdik. Kısacık hayatına çok şeyler sığdırdı, bize çok şeyler öğretti. Baromuzun gülen yüzüydü. Allah nur içinde yatırsın, geride kalanlarına sabır versin" dedi.

Bayburt Barosu Başkanı Av.Serkan Pekmezci de çok üzgün olduklarını belirterek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ölümlü Trafik Kazasının Duruşmasına Giderken Kaza Yaptığı Ortaya Çıktı

Genç avukat Hüsna Turhan'ın Şiran ilçesindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde bir boşanma davasına katıldıktan sonra Kelkit ilçesindeki Asliye Ceza Mahkemesindeki ölümlü trafik kazası davasına katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

Sanık müdafiliğini yapacağı duruşmaya yetişmek için yola çıkan ve geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Turhan'ın cenazesine davasını savunduğu trafik kazasında akrabasını kaybeden tarafında katıldığı öğrenildi.

Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Gümüşhane'de trafik kazasında ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı Gümüşhane'de trafik kazasında ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı Duruşmadan dönen kadın avukat kaza yaptı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazası duruşmasına yetişmeye çalışırken kaza yapmış... Genç avukat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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