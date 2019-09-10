Son Dakika Haberleri: Genç avukat ruhsatnamesini Baro Başkanı Aynur'un elinden aldı
Son Dakika Yaşam Haber

Genç avukat ruhsatnamesini Baro Başkanı Aynur'un elinden aldı

13 dakika önce

Bilecik'te stajını tamamlayan genç avukat, ruhsatnamesini Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur'un elinden aldı.

Genç avukat ruhsatnamesini Baro Başkanı Aynur'un elinden aldı, System.String[]

Bilecik'te stajını tamamlayan genç avukat, ruhsatnamesini Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur'un elinden aldı.


Bilecik Barosu'nda düzenlenen törene, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, yönetim kurulu üyeleri ve Bilecik Barosuna kayıtlı avukatlar katıldı. Mutluluğu yüzünden okunan genç avukat Mert Söğüt, kendisini için özel bir gün olduğunu belirterek, hep bu günü beklediğini söyledi.


Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur ise, avukatların ve genç avukatın ailesinin katılımıyla bir ruhsatname vermekten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Genç arkadaşım meslektaşım Mert Söğüt'ün bu mutlu gününde hep birlikte olduk. Ruhsatnamesini vererek avukatlık cübbesini giydi. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Söğüt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim
İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti Galatasaray'ın yıldızı Seri'den eski kulübü Nice'ye dava Emine Bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 15:55:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç avukat ruhsatnamesini Baro Başkanı Aynur'un elinden aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]