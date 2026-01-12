Genç Avukatlara Ek Kredi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Genç Avukatlara Ek Kredi Desteği

12.01.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tunç, genç avukatlara büro kurma desteğini 30 Haziran'a kadar uzattı, 5 milyar lira ek kredi sağlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç avukatlara büro kurmaları için kredi desteği sağlanmasına ilişkin protokolün süresinin 30 Haziran'a uzatıldığını ve 5 milyar liralık ek kredi limiti daha sağlanacağını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yargının üç sac ayağından birinin bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar olduğunu, avukatların mesleklerini daha güçlü şekilde yapabilmeleri için hayata geçirilen kredi desteği uygulamasına devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, kendi bürosunu kurmak isteyen genç avukatlara yönelik daha önce Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu ile protokol imzalandığını anımsatan Tunç, 6 bin 70 avukatın bu imkandan yararlandığını ve protokolde belirlenen 5 milyar liralık kredinin tamamının kullandırıldığını aktardı.

Protokol süresinin uzatılmasına karar verildiği bilgisini veren Tunç, şunları kaydetti:

"Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar liralık ek kredi limiti sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık. Bu kapsamda avukatlarımıza 1 milyon liraya kadar 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli, ödeme kolaylığıyla kredi imkanı sunuyoruz. Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkanlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

"Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Sağlanmasına Dair İşbirliği Protokolü", Bakan Tunç'un katılımıyla 9 Temmuz 2025'te Ankara Hakimevi'nde düzenlenen törenle imzalanmıştı. Protokolle avukatlara, toplam 5 milyar lira kredi kullandırılması hüküm altına alınmıştı. Protokol süresinin uzatılması ve 5 milyar lira da ek kredi limiti sağlanmasıyla söz konusu miktar 10 milyar liraya çıktı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Avukatlara Ek Kredi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü

19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:17:05. #7.11#
SON DAKİKA: Genç Avukatlara Ek Kredi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.