Genç Basın Mensupları Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Genç Basın Mensupları Buluşması

Genç Basın Mensupları Buluşması
03.01.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanlığınca "Genç Basın Mensupları Buluşması" programı düzenlendi.

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanlığınca "Genç Basın Mensupları Buluşması" programı düzenlendi.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen programda, genç basın mensuplarıyla bir araya gelinerek basın ve medya alanına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Programda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Alperen Furkan Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde basın ve sosyal medya alanlarında gençleri önceleyen çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'in icraatlarının gençlere anlatılması konusunda farklı iletişim yolları denediklerini belirten Zengin, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda yerel basın ve ulusal basın kısmına daha da önem vermeye başladık. Yaptığınız iş çok kıymetli, daha fazla değer verip öne çıkarmak istememizin sebebi, haberlerinizi 5 farklı aşamadan eğitimli bir şekilde geçirmeniz. Gazetecilik mesleği çok kutsal bir meslek. Halkla siyaseti, işçiyle patronun arasındaki iletişimi sizler kuruyorsunuz. Bu nedenle yaptığınız işin ne kadar kutsal olduğunu AK Parti Gençlik Kolları olarak öne çıkarmak istiyoruz."

"AK Parti bir gençlik hareketidir"

Zengin, gençliğe önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle İstanbul'da bir araya geldiği programı hatırlatarak, "Bu tür samimi buluşmaları bizden isteyen Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Kendisi gençlik kollarına büyük önem veriyor çünkü AK Parti bir gençlik hareketidir." diye konuştu.

Alperen Furkan Zengin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda gençlerin her zaman ön planda olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençleri "yedek kulübesinde değil, ilk 11'de görmek isteyen" bir lider olduğunu kaydetti.

AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen de toplantının genç basın mensuplarıyla etkileşimde ilk adım olduğunu ifade ederek, genç basın mensuplarıyla gelecek çalışmalarda bir arada bulunmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şehide Sena Çeken ise şimdiye kadar Eskişehir'de birçok sivil toplum kuruluşu çalışmalarında bulunduğunu, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'in önderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine doğru hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Beyzanur Aydın ise birimlerinin amacının işlerin ve icraatlerin görünür kılınması olduğunu dile getirerek, "Üniversitemdeki bütün çalışmalarımda tek derdim vatanıma milletime hayırlı olan işleri veya zarar veren işleri görünür kılmaktı. Bu vesileyle buradayız." ifadelerini kullandı.

Görevine yeni atanan AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Özgenur Öztekin de süreç boyunca basın mensuplarıyla birebir iletişim halinde olacağını bildirerek, "İnşallah güzel şekilde, karşılıklı diyalogla bu süreci tamamlar ve ilerletiriz." dedi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Eskişehir, Politika, AK Parti, Gençlik, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Genç Basın Mensupları Buluşması - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 07:02:56. #7.11#
SON DAKİKA: Genç Basın Mensupları Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.