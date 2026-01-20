Genç Çiftçiler Seracılıkla Üretime Geçti - Son Dakika
Ekonomi

Genç Çiftçiler Seracılıkla Üretime Geçti

Genç Çiftçiler Seracılıkla Üretime Geçti
20.01.2026 09:32
Adana İmamoğlu'nda genç çiftçiler, devlet desteğiyle sera kurarak domates hasadı yapmaya başladı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki köylerinde devlet desteği ile sera kuran aralarında gençlerinde olduğu çiftçiler üretime başladı. Çiftçiler bugünlerde örtü altında bir taraftan zirai don nöbeti tutarken bir taraftan da domates hasadı yaparak kazanç elde etmeye başladı.

Orman Genel Müdürlüğünün İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) çerçevesinde ORKÖY desteklerinden faydalanan İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi'nden 3 üretici seracılık projesi ile üretime geçti. Adana Bölge ve Kozan Orman İşletme Müdürlüklerinin desteğiyle kırsal mahallenin muhtarının gençlere öncülük etmesi ile bölgedeki ilk seraları kuran genç çiftçiler örnek oldu. Örnek çiftçiler bugünlerde örtü altına bir taraftan zirai don nöbeti tutarken bir taraftan da domates hasadına başladı.

Gençlerin köyde kalması için çalışma yapan Üçtepe Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, "Orman Genel Müdürlüğü'nün ORKÖY tarafından gençlerimizin köylerde istihdamı adına 3 adet sera kurulumu yapıldı. Şu an ilk hasat yapılıyor, gençlerimiz üretime başladı. Köylerimizin dışarıya göç vermemesi için mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Bölgenin ilk serası, inanmadılar ama başardık"

Seracılıkla üretime başlayan Ahmet Çolak (45) ise devlet desteği ile kendi işinin patronu olduğunu kaydetti. Çolak" Devletimizin hibeli sera desteği vardı. ORKÖY desteği ile 1 dönüm alana seramızı kurduk. Devlet destekli domates ektik, 2 bin fide diktik. İlk senemiz, biraz da acemiliğimize geldi ama ilk hasatta 150-200 kilograma yakın ürün aldık" ifadelerini kullandı.

Son günlerde bölgede etkili olan soğuklar nedeni ile her akşam don nöbetinde olduğunu kaydeden Çolak, "Yaklaşık 10 gündür don nöbeti tutuyoruz. Bu hafta bölgemizde oldukça sert bir soğuk etkili oldu. Domates şu an serada 65-70 TL'den alıcı buluyor. Her işin zorluğu var ama bugüne kadar böyle bir iş kuracağımı beklemiyordum. Bu seramız 600 bin TL'ye mal oldu. 500 bin TL'sini devletimiz ORKÖY aracılığıyla hibe desteği olarak verdi. Bunun 250 bin TL'si hibe, 250 bin TL'si ise 5 yıl tek ödeme, sıfır faiz" diye konuştu.

İlk başta bölge sakinlerinin 'burada sera olmaz' dediğini ancak kendisinin başaracağım dediğini de anlatan Çolak, başardığını, kendi gibi sera kuran arkadaşlarıyla da imece usulü hasat yaptığını anlattı.

"Asgari ücretle çalışmaktansa kendi işimi yapmak daha mantıklı"

Genç çiftçilerden Ömer Şimşek (30) ise ORKÖY desteğinin hayatını değiştirdiğini anlattı. Şimşek "Biz bu işe devletimizin desteği ile başvurduk. Çok beğendim ve kendi akranlarıma da öneriyorum. İlk senemiz, domates ektik ama biber gibi farklı ürünler de ekilebilir. Şehirlere gidip asgari ücretle çalışmaktansa köyümde kendi işimi yapmak daha mantıklı" şeklinde konuştu.

Şimşek, seracılığın kazancına da dikkat çekerek, "Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor. İki ürün olursa yıllık 800 bin TL gelir sağlayan bir iş" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, İmamoğlu, Ekonomi, Adana, Son Dakika

Ekonomi Genç Çiftçiler Seracılıkla Üretime Geçti

