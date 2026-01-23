Genç Çiftlere Evlilik Eğitimi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesi kapsamında evlilik kredisinden yararlanacak genç çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim" programlarının 14'üncüsü gerçekleştirildi.

Toplam 8 çiftin katılım sağladığı eğitim programında; evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca proje kapsamındaki aşamalar ile başvuru sürecine ilişkin detaylar katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitim programı, genç çiftlerin evlilik sürecine daha bilinçli ve sağlam adımlarla hazırlanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. - KÜTAHYA