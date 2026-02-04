Genç Girişimcilere Tarım Yarışması Daveti - Son Dakika
Ekonomi

Genç Girişimcilere Tarım Yarışması Daveti

04.02.2026 15:38
Tarım Bakanı Yumaklı, gençleri 20 Şubat'a kadar TEKNOFEST 2026 Yarışması'na başvurmaya çağırdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gençleri ve girişimcileri 20 Şubat'a kadar TEKNOFEST 2026 Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvuru yapmaya davet ederek, yarışmayla akıllı tarım uygulamalarından sürdürülebilir üretime kadar pek çok alanda yenilikçi projeleri desteklediklerini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, söz konusu yarışma kapsamında devam eden başvurulara ilişkin paylaşım yaptı.

Tarımda teknoloji üreten, geliştiren ve sahaya taşıyan bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en büyük Tarım Teknolojileri Yarışması'yla, akıllı tarım uygulamalarından sürdürülebilir üretime kadar pek çok alanda yenilikçi projeleri destekliyoruz. Tarımda dijital dönüşüme katkı sunmak isteyen tüm gençlerimizi ve girişimcilerimizi, 20 Şubat'a kadar başvuru yapmaya davet ediyorum. Bu büyük dönüşümde öncü rol üstlenen TEKNOFEST'e ve Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) başta olmak üzere, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Başarılı olanlara burs, staj ve iş imkanı sağlanıyor

Paylaşımda yer alan bilgilere göre yarışma, 5 farklı tema ve 19 alt kategoriden oluşuyor. Yarışmada başarılı olanlara malzeme ve mentörlük desteği sağlanıyor. Başarılı finalistler aynı zamanda burs, staj ve iş imkanı da elde edebiliyor.

Kaynak: AA

Genç Girişimcilere Tarım Yarışması Daveti
