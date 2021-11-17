Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı - Son Dakika

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 5 yaşlarındaki kız çocuğunun elinden tutan genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkekle sokak üzerinde tartışmaya başladı.

''ŞEYTAN SENİN KOLUNUN ALTINA GİRMİŞ''

Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Öfkeli adam, "Şeytan senin kolunun altına girmiş" diyerek genç kadını darbetti.

ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURUP KADININ YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Ölüm tehditleri savuran adam, genç kadının yüzüne tükürdü. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken adam ve darbettiği eşi tartışarak yürümeye devam etti.