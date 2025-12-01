Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi - Son Dakika
Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi
01.12.2025 13:21
Eskişehir'de arkadaşının evinde konuk olarak bulunan Beyza Yavuz'un (37) şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yavuz'un ölümünün sahte alkol tüketiminden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Evde yapılan araştırmalar sonucunda sahte alkol bulundu ve ev sahipleri İ.S.E. (76) ve oğlu S.E. (49) gözaltına alındı. Baba ve oğuldan S.E. (49) tutuklandı, İ.S.E. (79) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de arkadaşının evinde kalan kadının şüpheli olarak değerlendirilen ölümüne ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi. Olay, geçtiğimiz gün İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana gelmişti. Bir apartmanın 4'üncü katında arkadaşının evinde misafir olarak kalan Beyza Yavuz (37), içeride ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

GENÇ KADININ SAHTE ALKOLDEN HAYATINI KAYBETTİĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Edinilen bilgilere göre polis ekiplerince, Yavuz'un hayatını kaybettiği evde sahte alkol olduğu belirlendi. Yavuz'un sahte alkolden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, evlerinde sahte alkol üretip sattıkları belirlenen baba İ.S.E. (76) ile oğlu S.E. (49) gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerin evinde yapılan aramada sahte alkol, sahte alkol üretiminde kullanılan materyaller ve kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen S.E.'nin (49) tutuklandığı, İ.S.E.'nin (79) ise adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Beyza Yavuz'un kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için başlatılan otopsi çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

