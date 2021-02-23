Genç kız hareket halindeki araçtan atladı - Son Dakika

Genç kız hareket halindeki araçtan atladı

23.02.2021 19:05

Kayseri'nin Talas ilçesinde genç bir kız, hareket halindeki araçtan atlayarak yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde genç bir kız, hareket halindeki araçtan atlayarak yaralandı.

Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre seyir halindeki aracın içerisindeki şahıslarla tartışan Rana Y., araç hareket halindeyken kendisini attı. Rana Y.'nin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rana Y.'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Acı içinde kalan Rana Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kırıkları olduğu öğrenilen Rana Y.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Genç kız hareket halindeki araçtan atladı
Genç kız hareket halindeki araçtan atladı
Genç kız hareket halindeki araçtan atladı
Genç kız hareket halindeki araçtan atladı
Genç kız hareket halindeki araçtan atladı
Genç kız hareket halindeki araçtan atladı
Genç kız hareket halindeki araçtan atladı
Genç kız hareket halindeki araçtan atladı

Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız hareket halindeki araçtan atladı - Son Dakika


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