Genç kıza dehşet yaşatan sanık 3 hafta gözlem altına alınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç kıza dehşet yaşatan sanık 3 hafta gözlem altına alınacak - Son Dakika

Genç kıza dehşet yaşatan sanık 3 hafta gözlem altına alınacak

6 saat önce

Erzurum'da platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca bıçaklayarak dehşeti yaşatan sanık Murat Y., cezai ehliyeti olup olmadığına dair 3 hafta boyunca gözlem altına alınacak.

Genç kıza dehşet yaşatan sanık 3 hafta gözlem altına alınacak, System.String[]

Erzurum'da platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca bıçaklayarak dehşeti yaşatan sanık Murat Y., cezai ehliyeti olup olmadığına dair 3 hafta boyunca gözlem altına alınacak.

Olay, 13 Ekim 2018'de Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent Mahallesinde bir markette meydana gelmişti. Murat Y. isimli şahıs, çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı Toktay'a arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y. markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı Toktay'ı kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'yi etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine Canısı Toktay şahsın serbest kalmasından korktuğu için sosyal medyadan kampanya başlatarak destek istedi.

Bugün Erzurum Adliyesinde görülen davada sanık Murat Y., 4. kez hakim karşısına çıktı. Davaya Canısı Toktay katılmazken, genç kızın yakınları mahkeme salonundaydı. Sanık Murat Y. ise davaya Erzurum E Tipi Cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı.

"BEN BİR KARINCAYI BİLE İNCİTEMEM KALDI Kİ BİR KADINI İNCİTEYİM"

Sanık Murat Y. savunmasında olayın psikolojik sorunlar yaşadığı dönemde gerçekleştiğini ifade ederek, "2006 yılında trafik kazası geçirdim. 2013 yılında ise psikolojik tedavi gördüm. Ben yüzde 45 raporluyum. Ben işlediğim suçtan dolayı pişmanım. Çünkü psikolojimin bozulduğu bir dönemde bu suçu işledim. Ben bir karıncayı bile incitemem kaldı ki bir kadını inciteyim. Ben Canısı'dan ve ailesinden özür diliyorum" dedi.

Canısı Toktay'ın avukatları tutuklama kararının devamını isterken Murat Y.'nin avukatı ise 1 yıldan fazla olan tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak sanığın tahliyesini istedi.

"3 HAFTA BOYUNCA GÖZLEM ALTINA ALINACAK"

Savunmaların ardından savcı mütalaasında sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Ardından mahkeme heyeti sanığın adli tıptan gelen raporunu göz önünde bulundurarak sanık Murat Y.'nin 3 hafta boyunca cezai ehliyetinin olup olmadığını incelemek için gözlem altına alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı başka bir tarihe erteledi.

(Sefa Tetik/İHA)

Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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