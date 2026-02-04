Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Sanığın Yargılanması Başladı

04.02.2026 15:25
Konya'da trafik kazasında bir genç kızın ölümü sonrası, sanık yargılanmaya başlandı. Alkol aldığını itiraf eden sanık, pişman olduğunu belirtti.

Konya'da genç kızın öldüğü trafik kazasıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 25. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamdi Ç, maktul Hatice Deveci'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, pişman olduğunu belirterek, "Kaza günü alkol aldım. Maktulü aradım, görüşmek istedim. Evinden aldığım maktul arabada telefonumu almak istedi, tartışmaya başladık. Ben de sağ şeritten sol şerite geçmek için gaza bastım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı." ifadelerini kullandı.

Maktulün annesi Emine Deveci de kızının sanıkla son kez görüşmek için evden ayrıldığını söyledi.

Kızının sanığı telefondan engellediğini anlatan Deveci, "Sanık alkol kullandığı için konuşmak istemiyordu. O gidiş de son gidişi oldu. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, kaza yerinde tekrar keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hamdi Ç. idaresindeki 42 AIN 37 plakalı otomobil, 3 Aralık 2025'te Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde refüje çarpmış, araçtaki Hatice Deveci (22) hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

