Genç mimarın kuduzdan öldüğü Siverek'te sokakları köpek sürüleri bastı - Son Dakika
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Genç mimarın kuduzdan öldüğü Siverek'te sokakları köpek sürüleri bastı

13.07.2023 14:18

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz hastalığına yakalanan genç mimar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay büyük yankı uyandırırken Siverek sokaklarında başıboş köpeklerin dolaşması endişe yarattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan Lütfü Seray, kuduz hastalığına yakalandı. Bir süredir Gaziantep'te bir hastanede tedavi altında olan Seray, dün yaşamını yitirdi. Acı olay sonrası büyük üzüntü yaşanırken Siverek sokaklarında başıboş köpek sürülerinin dolaşması ise büyük korku yarattı.

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Siverek ilçesinde kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar olan Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada kuduz teşhisi konulan genç mimar Gaziantep'e sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Lütfü Seray'ın cenazesi, yarın Siverek'te toprağa verilecek.

Genç mimarın kuduzdan öldüğü Siverek'te sokakları köpek sürüleri bastı

SOKAKLARDA CİRİT ATIYORLAR

Yaşanan acı olay kentte büyük üzüntü yaratırken Siverek sokaklarında başıboş köpek sürülerinin dolaşması ise endişe yarattı.

Genç mimarın kuduzdan öldüğü Siverek'te sokakları köpek sürüleri bastı
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Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar yaşamını yitirdi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar yaşamını yitirdi

Sokak Köpeği, Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç mimarın kuduzdan öldüğü Siverek'te sokakları köpek sürüleri bastı - Son Dakika


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