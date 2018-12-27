Son Dakika Haberleri: Genç Nida Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Genç Nida Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

33 dakika önce

Her yıl Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Nida Kuran'ı Kerim-i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması bu yıl Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapıldı.

Genç Nida Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi, System.String[]
Her yıl Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Nida Kuran'ı Kerim-i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması bu yıl Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapıldı.

Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda yapılan yarışmalara Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Adıyaman merkez ve diğer ilçelerde bulunan imam hatip liselerinin katıldığı yarışmalarda Genç Nida Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma kategorisinde, Adıyaman Merkez Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selvi Menteş il 1'incisi, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aysel Bahçe il 2'ncisi, Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hilal Şavran ise il 3'üncüsü oldu.

Hafızlık yarışması kategorisinde ise, Çelikhan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ümmü Selem Temel İl birincisi, Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gülşen Dağlı ise il ikincisi oldu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler çeyrek ve gram altın ile ödüllendirildi. Dereceye girenlerin ödülleri Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:48 Kaynak: İHA

Besni, Genç, Kuran-ı Kerim, Güncel
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