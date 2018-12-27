Genç Nida Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Her yıl Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç
Nida Kuran
'ı Kerim-i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması bu yıl Besni
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapıldı.
Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda yapılan yarışmalara Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma
Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar
, İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak
, davetliler ve öğrenciler katıldı. Adıyaman
merkez ve diğer ilçelerde bulunan imam hatip liselerinin katıldığı yarışmalarda Genç Nida Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma kategorisinde, Adıyaman Merkez Atatürk
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selvi Menteş
il 1'incisi, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aysel Bahçe
il 2'ncisi, Kahta Türkiye Petrolleri
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hilal Şavran ise il 3'üncüsü oldu.
Hafızlık yarışması kategorisinde ise, Çelikhan
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ümmü Selem Temel İl birincisi, Gölbaşı
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gülşen Dağlı ise il ikincisi oldu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler çeyrek ve gram altın ile ödüllendirildi. Dereceye girenlerin ödülleri Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. - ADIYAMAN