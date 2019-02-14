Son Dakika Haberleri: Genç Polis Meslektaşlarının Omuzlarında Toprağa Verildi

Genç Polis Meslektaşlarının Omuzlarında Toprağa Verildi

55 dakika önce

Burhaniye İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Orhan, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Genç Polis Meslektaşlarının Omuzlarında Toprağa Verildi, System.String[]
Burhaniye İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Orhan, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Orhan, dün İstanbul'a geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Burhaniye'ye getirilen Orhan'ın cenaze namazı Kocami'de kılındı. Cenazeye Orhan'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Meslektaşlarının omuzlarında taşıdığı Ahmet Orhan'ın cenazesi Börülceköy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:19 Kaynak: İHA

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