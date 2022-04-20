Gençler arasındaki 'yan bakma' kavgasında kan aktı - Son Dakika
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Gençler arasındaki 'yan bakma' kavgasında kan aktı

20.04.2022 12:38
Gençler arasındaki 'yan bakma' kavgasında kan aktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup genç arasında 'yan bakma' mevzusundan dolayı kavga çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup genç arasında 'yan bakma' mevzusundan dolayı kavga çıktı. Olay esnasında bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, dün Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehrin göbeğinde iki grup genç arasında 'yan bakma' mevzusu dolayısı ile kavga çıktı. Bu esnada S.H. (20) isimli şüpheli, şehrin göbeğinde elindeki bıçakla dehşet saçtı. Aralarında tartışma yaşadığı diğer gruptaki gençlere saldıran şüpheli elindeki bıçakla, E.N.K. (20) isimli genci yaraladı. Olayın daha fazla büyümemesi ise bölgede bulunan bekçiler tarafından önlendi. Kavgaya müdahale eden ekiplerce şüpheli S.H. gözaltına alınırken, yaralı E.N.K. ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Şüpheli S.H., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Gençler arasındaki 'yan bakma' kavgasında kan aktı
Gençler arasındaki 'yan bakma' kavgasında kan aktı
Gençler arasındaki 'yan bakma' kavgasında kan aktı
Gençler arasındaki 'yan bakma' kavgasında kan aktı

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Cumhuriyet Mahallesi, Sakarya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gençler arasındaki 'yan bakma' kavgasında kan aktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençler arasındaki 'yan bakma' kavgasında kan aktı - Son Dakika
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