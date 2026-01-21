Gençler Engelli Dostu Projeleri Paylaştı - Son Dakika
Gençler Engelli Dostu Projeleri Paylaştı

Gençler Engelli Dostu Projeleri Paylaştı
21.01.2026 17:16
Gaziantep Genç Danışma Meclisi, engelli gençler için projelerini ve sürdürülebilir çözümlerini tanıttı.

Gaziantep Genç Danışma Meclisi, engel ile yaşayan gençlere yönelik hazırladığı projeleri ve sürdürülebilirlik odaklı çözüm önerilerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, 2022 yılında UNICEF ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurulan Genç Danışma Meclisi, projelerini anlattı.

Genç Danışma Meclisi üyeleri, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında görüşlerini dile getirerek, kent vizyonuna katkı sağlayacak yeni uygulama önerilerini paylaştı.

Gençlerin önerilerini dinleyen Başkan Fatma Şahin, bisiklet yollarının kullanımını artırmaya yönelik olarak Genç Danışma Meclisi üyeleriyle ortak çalışma yapılması yönünde karar aldı.

Şahin, katılımcılık ve kapsayıcılığın önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Genç dostu şehirleri sizlerle birlikte kurmak istiyoruz. Fırsat eşitliğini sağlamak, zamanı yakalamak ve iyi olanı çoğaltmak zorundayız. İyileri bir araya getireceğiz, kötülüğü yalnızlaştıracağız. Öldürenlerin değil, yaşatanların yanında olacağız."

UNICEF Türkiye Ülke Temsilcisi Paolo Marchi ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Genç Danışma Meclisi'ne öncülük etmesiyle gençlere çok önemli bir alan açtığını kaydetti.

Programa, UNICEF Türkiye Ergen Gelişimi Uzmanı Chizuru Iwata, UNICEF Türkiye Ergen Gelişimi Sorumlusu Esin Koç da katıldı.

Kaynak: AA

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Çevre, Son Dakika

